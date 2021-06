Amalia oogst lof met ‘goede sociale antenne’: ‘Ze kiest hiermee voor haar vrijheid’

Volgens Evers voelde Amalia wel aan dat het in het land tot weerstand zou kunnen leiden, een studerende prinses die jaarlijks vele tonnen op haar rekening krijgt bijgeschreven. ,,En ik denk dat dat ook botste met haar eigen rechtvaardigheidsgevoel. Prinses Amalia staat bij mensen bekend als iemand die een goede sociale antenne heeft. Als ze ergens op bezoek is, heeft ze bijvoorbeeld oog voor mensen die in een rolstoel zitten. Op school kwam ze op voor kinderen die gepest werden, heb ik wel eens gehoord. In die zin is dit een stap die bij haar past.”

Maar de keuze om af te zien van haar toelage is er ook een voor zichzelf, schetst Evers, die al een tijdje wist dat het besluit van de prinses in de lucht hing. ,,Haar vader heeft altijd gezegd: zolang ze kind is, moet ze zoveel mogelijk buiten de spotlights blijven. Maar als ze in december achttien zou worden, zou dat veranderen. Dan moest ze mee gaan draaien, bijvoorbeeld met de werkbezoeken. Die druk is ze nu ook kwijt. Als ze nu naar het buitenland gaat tijdens haar tussenjaar, of daarna gaat studeren, gaat ze echt haar vrijheid tegemoet. En dan hoeft Nederland niet te zeggen: kijk haar eens lol hebben van ons belastinggeld. Want dat is straks niet zo.”

Voorbedachten rade of eigen keuze?

Er zullen ook zure reacties komen op het besluit van Amalia, weet Evers. ,,Dat het een plan met voorbedachten rade van het Koninklijk Huis is, om weer goodwill te kweken. De prinses zal er ook heus regelmatig met haar ouders over hebben gesproken. Maar toch denk ik dat het haar eigen keuze is geweest. Ik krijg wel de indruk dat haar oma (prinses Beatrix, red.) een rol heeft gespeeld, die twee lijken heel goed met elkaar te zijn.”

Het afzien van de toelage verlost Amalia dus van het grote moeten, denkt Evers. ,,In feite hoeft ze straks niet eens meer op te komen draven met Prinsjesdag, kun je zeggen. Dat is dan weer jammer voor ons. Maar ik ga er vanuit dat ze dat soort dingen uit zichzelf toch wel zal blijven doen. Zo steekt ze wel een beetje in elkaar, heb ik de indruk.”

Studentenvakbond: netjes

Voorzitter Lyle Muns van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) vindt het netjes dat Amalia de uitkering die ze vanaf haar achttiende zou ontvangen, teruggeeft. ,,Veel studenten hebben het inderdaad zwaar, dus het is goed dat niet één iemand meerdere miljoenen opslokt.”

Amalia schreef in haar brief aan premier Mark Rutte over de uitkering: ,,Ik vind dat ongemakkelijk zolang ik daar weinig als tegenprestatie tegenover kan stellen en andere studenten het zo moeilijk hebben, zeker in deze onzekere Corona tijd.”

Volgens Muns is het mooi en netjes van de prinses om dit op deze manier te doen. ,,We hebben allemaal een toelage nodig, maar deze bedragen zijn wel heel erg hoog”, zegt de voorzitter, die vermoedt dat andere 18-jarige studenten geschrokken zullen zijn toen duidelijk werd welk bedrag de prinses zou ontvangen.

Heuse brief

Ook op sociale media zijn de reacties op het besluit van de 17-jarige prinses die deze week cum laude slaagde voor haar eindexamen overwegend positief. Amalia krijgt niet alleen lof voor het afzien van de toelage, maar ook voor het feit dat ze een heuse brief schreef om haar voornemen kenbaar te maken. Her en der wordt gesuggereerd dat de in opspraak gekomen Sywert van Lienden een voorbeeld aan de kroonprinses zou kunnen nemen.

