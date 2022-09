Amateuristische bende faalt keer op keer maar blijft Almere teisteren: ‘Dit moet stoppen’

9 overvallenIn Almere zijn inwoners en winkeleigenaren ruim een halfjaar geteisterd door vermoedelijk dezelfde overvallers. De politie heeft al een aantal verdachten in het vizier, onder wie een 15-jarige jongen, maar is nog op zoek naar de opdrachtgevers van de bende. Slachtoffers zijn ondertussen de wanhoop nabij: ,,Ik voel mij niet meer veilig in mijn eigen huis.”

Volgens de politie zijn er in de afgelopen zeven maanden negen gewapende overvallen gepleegd of pogingen daartoe gedaan. Drie keer was een supermarkt het doelwit. Ook was er een overvalpoging op een drogisterij en waren een bakkerij en casino doelwit. De politie vermoedt dat er een verband is tussen al die misdrijven, die werden gepleegd tussen december 2021 en juni 2022.

Saillant is dat twee vrouwen die in hetzelfde appartementencomplex wonen ook het doelwit werden van een overval. ,,Ze zullen niet zo snel terugkomen, want ze zijn hier al geweest. Dat dacht ik. Maar ik heb verkeerd gedacht”, vertelde een 24-jarig slachtoffer gisteravond in Opsporing Verzocht. Zij werd in april slachtoffer van een brute woningoverval. ,,Ik zag voor de deur een jong meisje staan. Ik deed de deur open omdat ik dacht dat daar geen kwaad in zat.”

Lokaas

Het meisje werd echter als lokaas gebruikt. Nadat de bewoner de deur opendeed werd ze naar binnen geduwd en vastgegrepen. Haar vriend was op dat moment in de woonkamer en haastte zich naar de voordeur. ,,Ik zie haar op dat moment in een nekklem zitten”, vertelt de vriend. ,,Je ziet iemand waarvan je houdt pijn hebben.”

De vriend probeert de overvaller naar buiten te werken, die op dat moment een pistool trekt en op het hoofd van de vriend richt. ,,Er was niet echt tijd om bang te zijn en om te beseffen dat er een pistool op je gericht staat. Daar denk je niet aan op dat moment.” De vriend probeert het wapen uit de handen van de man te slaan, die vervolgens eieren voor zijn geld kiest en op de vlucht slaat. ,,Dit had heel anders kunnen aflopen. Later komt de klap en besef je wat er gebeurd is”, stamelt de vriend. Zijn vriendin is de schrik nog niet te boven. ,,Ik voel mij niet meer veilig thuis.”

Verbanden

De politie ziet een verband tussen deze woningoverval en andere misdrijven die tot aan deze zomer in Almere zijn gepleegd. De politie heeft tot nu toe drie verdachten kunnen aanhouden. Vermoed wordt dat nog onbekende opdrachtgevers veelal jonge mannen en zelfs tieners inschakelen om de overvallen te plegen.

Eén van de aangehouden personen is een pas 15-jarige inwoner van Lelystad. Ook heeft een minderjarig meisje zich via een advocaat bij de politie gemeld om over haar mogelijke betrokkenheid te praten. Het is niet duidelijk of het om het meisje gaat dat bij de woningoverval als lokaas werd gebruikt.

Tot driemaal toe werden filialen van Albert Heijn overvallen. Dat was op oudjaarsavond, op 31 januari en 12 maart. Op 30 april was een winkel van Trekpleister de dupe en op 20 juni Bakker Bart aan de Kruisstraat. Bij dezelfde reeks overvallen hoort waarschijnlijk ook die op het FairPlay Casino aan de Sluiskade. In de avond van 15 februari vluchtte een dader daar weg zonder noemenswaardige buit.

Amateurs

Wat opvalt is dat bijna alle overvallen in Almere keer op keer mislukken. ,,Ze lijken verkeerd geïnformeerd en gaan amateuristisch te werk”, vertelt een politiewoordvoerder. ,,Toch blijven ze maar doorgaan. Wij willen dat dit stopt.”