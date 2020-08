Amateurspeurder duikt onder na bedreigingen: ‘Hij wordt afgeschilderd als staatsvijand’

De oprichter van een populaire Facebookpagina voor boeren is vanwege ernstige bedreigingen aan zijn adres in het buitenland ondergedoken. De veiligheid van de bij de politie bekende Jan Huzen is in gevaar nadat hij zich in de media kritisch had uitgelaten over het optreden van undercoveragenten bij boerenprotesten, zo laat zijn advocaat Paul Cruts weten.

De bedreigingen richting Huzen staan volgens de raadsman in verband met de uitspraken van politievakbond ANPV in de media. ,,Er is niets gebeurd, maar dat heeft de politievakbond er niet van weerhouden om te verkondigen dat ‘deze man gestopt moet worden’. De vice-voorzitter van de bond heeft dit gezegd in de context dat mijn cliënt een gevaar zou vormen voor de omgeving”, stelt Cruts.

Lees ook Korpsleiding zet landsadvocaat op amateurspeurder na dreigement, undercovers vrezen voor veiligheid Lees meer

Overhoop

Amateurspeurder Jan Huzen uit Nieuw-Weerdinge (Drenthe) is de oprichter van de Facebookgroep ‘Steungroep Boeren & Burgers’. In deze groep zitten bijna 170.000 leden. Huzen post hier berichten over aanstaande boerenacties en de stikstofproblematiek. Huzen en de politie liggen al weken met elkaar overhoop nadat hij dreigde de adressen van undercoveragenten op Facebook bekend te maken, omdat zij zich onherkenbaar mengen onder betogers bij boerenprotesten. Hij wilde hiermee een ‘signaal afgeven’ aan de ‘falende overheid’. Een landsadvocaat van de politie eiste dat Huzen de berichten en foto’s met betrekking tot de undercoveragenten offline zou halen, anders zou er een schadeclaim volgen.

In een brief aan de politie, in handen van deze site, stelt Cruts dat zijn cliënt de bewuste foto van de undercoveragenten offline heeft gehaald. Daarmee wil de advocaat niet zeggen of dat zo blijft. Huzen is niet de maker van de foto, en voor een beroep op de auteurswet moet de politie zich wenden tot de oorspronkelijke eigenaar van de foto, stelt Cruts. ,,Cliënt heeft deze foto ontvangen en voorzien van een waarschuwingstekst.”

‘Wanpraktijken’

Met het delen van de foto van de als boeren verklede politieagenten heeft Huzen naar zijn inzicht aan zijn ‘maatschappelijke waarschuwingsplicht en zorgplicht’ voor andere demonstranten voldaan, stelt de advocaat. ,,Cliënt had de wanpraktijken van politiemensen verkleed als hooligans op het Malieveld nog vers in het geheugen. Een opgepakte demonstrant met gebroken ledematen en de arrestaties van boerengezinnen met hun kinderen stonden ook nog vers in het geheugen.”

Cruts stelt dat zijn cliënt om die reden geen vertrouwen had in de goede bedoelingen van de undercoveragenten. Ook de advocaat is kritisch op het handelen van de politie bij de laatste demonstraties tegen de coronamaatregelen. ,,Het lijkt erop dat de onderlinge controle bij de Nederlandse politie de laatste roerige periode te wensen over laat. Men doet weliswaar onderzoek in eigen gelederen, maar de resultaten blijven uit.”

‘Hij is al veroordeeld’

Huzen, overigens zelf geen boer, heeft geen strafbare feiten gepleegd, omdat hij nog geen persoonsgegevens heeft ontvangen of verspreid, stelt Cruts. Toch stelt Huzen zelf op zijn Facebookpagina dat de adressen van de agenten ‘binnenstromen’ en dat hij ‘wacht met publiceren totdat de lijst compleet is’. De advocaat wilde daar telefonisch geen commentaar op geven. Wel stelt hij: ,,Om elke schijn weg te halen zal cliënt geen oproep of poging ondersteunen om persoonsgegevens van gefotografeerden te doen laten verzamelen.” Daarmee geeft Cruts gehoor aan de oproep van de politie.

Cruts richt zich in het bijzonder op politievakbond ANPV, die kritisch was op het dreigement van Huzen. ,,Hij wordt afgeschilderd als staatsvijand. Cliënt is al veroordeeld voordat er überhaupt een aanklacht is ingediend, waarvoor sowieso elk aanknopingspunt ontbreekt. Mijn cliënt ondervindt hierdoor ernstige hinder voor zijn gezin en bedrijfsvoering, terwijl hij in zijn oprechtheid mensen wilde waarschuwen voor buitenproportioneel politiegeweld.”

Oneens

Cruts eist dat de politie de uitspraken over Huzen ‘onmiddellijk rectificeert’, zodat hij ‘zonder gevaar voor eigen leven en gezin weer terug kan komen naar zijn woonadres’. De politie heeft eerder laten weten geen uitlatingen meer te doen over deze kwestie, daar het een zaak tussen de landsadvocaat en Huzen betreft. De politiebonden zijn het volstrekt oneens met Huzen en vinden dat undercoveragenten juist fantastisch werk verrichten.

,,Als mensen vragen hebben over deze tactiek, dan zijn wij best bereid die te beantwoorden en mensen voorlichting te geven”, zei Albert Springer, bestuurder van de Nederlandse Politiebond. ,,Maar ga die mensen alsjeblieft niet aan de schandpaal nagelen. Dat is zo ongepast.”