Amber Alert voor Marley (13) uit Lelystad, meisje werd in 2019 al eens meegenomen door vader

Amber alert

Omdat een Burgernetmelding tot nog toe geen succes heeft gehad, is er een AMBER Alert uitgegaan. Dat is een landelijk waarschuwingsbericht dat wordt uitgestuurd als de politie vreest voor het leven van een vermist of ontvoerd kind.

In december 2019 is voor hetzelfde meisje ook een amber alert uitgegaan omdat ze vermist was. Zij was uit huis geplaatst en door haar vader toen meegenomen. De vader is daarna aangehouden. De politie kan niet zeggen of hij nu nog vastzit of in beeld is als verdachte.