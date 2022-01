Ambulance klapt op auto en belandt op zijkant: twee ambulancebroeders raken gewond

Politie toont herkenbare foto's van ‘filmende man’ in Mallorca-zaak én zoekt een Duitse vrouw

De politie heeft dinsdagavond in Opsporing verzocht ongeblurde beelden getoond van een man die mogelijk een hele belangrijke getuige is in de zaak rond de op Mallorca doodgeschopte Carlo Heuvelman. Het gaat om een Nederlander die lijkt te hebben gefilmd. Hij werd al eerder getoond, maar toen nog met geblurd gezicht. De man heeft zich nog niet gemeld.

11:20