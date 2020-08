Amerikaanse ambassadeur doet rondje Nederland per fiets: ‘We gaan echte vrienden zien’

Pete Hoekstra (66), ambassadeur van de Verenigde Staten in Nederland, is afgelopen weekend begonnen aan zijn fietsronde door Nederland. In zeven dagen hoopt hij alle twaalf provincies te bezoeken. De zestiger wordt begeleid door vijf personen onder wie Kenneth Ward, permanent vertegenwoordiger van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) in Den Haag.

De Amerikaanse ambassadeur trapte zijn zevendaagse fietstour zaterdagmorgen om 08.00 uur af bij zijn ambtswoning in Wassenaar. ,,Twee ambassadeurs, zes mensen, twaalf provincies, 650 kilometer, zeven dagen. We gaan echte vrienden zien’’, legde Hoekstra vlak voor vertrek in het Nederlands uit in een op Twitter geplaatst filmpje. De eerste dag bracht hem van Den Haag naar Almere. Gisteren ging het naar Friesland, de provincie waar zijn vader vandaan kwam. Vandaag gaat het via Groningen, waar Hoekstra werd geboren, naar Assen. De fietstocht eindigt vrijdag in Zeeland.

Bij zijn posts gebruikt de ambassadeur steevast #fietsdiplomatie en #echteVrienden. Beide hashtags komen volgens hem voort uit de coronacrisis. ,,Tijdens deze crisis worden de sterke banden zichtbaar tussen Nederland en de VS. Neem Johnson en Johnson, een Amerikaans concern met een grote vestiging in Nederland. Onze overheid pompt miljoenen in de ontwikkeling van een vaccin. Dat is ontwikkeld bij Janssen in Leiden. Nederland heeft Philips, dat beademingsapparatuur maakt voor de VS. In tijden van crisis leun je op mensen die je kunt vertrouwen. Dat zijn dus echte vrienden. Daar moet je zuinig op zijn’’, verklaarde hij tegenover de Leeuwarder Courant.

De Amerikaanse ambassadeur denkt dat China westerse kennis steelt om een coronavaccin te ontwikkelen. Toch zou hij zich met een Chinees vaccin laten injecteren als er geen alternatief was, verklaarde hij zaterdag in een interview met het AD

Bobo's en minder bekende plaatsen

Fietsdiplomatie verwijst naar de aanwezigheid van Kenneth Ward. ,,We zijn vrienden en fietsmaten. Niemand van ons kan deze zomer terug naar de VS. Dan zouden we eerst in de VS twee weken in quarantaine moeten en bij thuiskomst nog eens. Dat schiet niet op. Dus we dachten: we verzinnen iets leuks dat tegelijk nuttig is in ons dagelijks werk. We noemen dit fietsdiplomatie.’’

Volledig scherm Hoekstra tijdens een pauze tussen Den Haag en Almere. © Twitter/Ambassador Pete Hoekstra

Tijdens hun rondje Nederland bezoeken Hoekstra en Ward commissarissen van de koning, burgemeesters, politici en ondernemers. Ze willen ook musea, kastelen en ‘minder bekende plaatsen’ aandoen. Hoekstra wil Ward Nederland laten zien. De ‘ambassadeur’ van de OPCW kwam de afgelopen 4,5 jaar volgens hem amper buiten Den Haag.

,,Het is een prachtige route zo langs het IJsselmeer. En we hebben de wind mee”, verklaarde hij tegenover Omroep Flevoland. Die vernam dat het fietsgezelschap gistermorgen drie keer verdwaalde.

Hoekstra is naar eigen zeggen een fanatiek fietser. Hij deed al vijf keer mee aan de Fietselfstedentocht. Die zou dit jaar plaatsvinden op 1 juni maar werd vanwege corona afgelast. Daardoor deed zich volgens hem ‘de unieke kans’ voor alle twaalf provincies aan te doen.

Volledig scherm Hoekstra tijdens een interview met Friese media. © Twitter/Ambassador Pete Hoekstra