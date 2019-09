Amerikaanse ‘angstkunstenaar’ is voor wel 183 dingen bang

Hij is geen beroemdheid. Maar nog nooit moest ik zo veel moeite doen om iemand te spreken te krijgen. Zijn naam is Michael Bernard Loggins, en hij woont in San Francisco. Michael schrijft, tekent en maakt woorden. Hij is een kunstenaar. Een outsiderkunstenaar, om precies te zijn. Michael (58) leeft met een verstandelijke beperking, waardoor hij moeite heeft de ernst van ‘bedreigingen’ juist in te schatten. Het gevolg hiervan is dat hij last heeft van een grote hoeveelheid angsten. Toen hem in 1995 werd gevraagd zijn angsten eens op te schrijven, noteerde hij er 183. Medische angsten, paranoïde angsten, abstracte angsten en heel specifieke angsten, zoals dat je lievelingsnoedels worden opgegeten door een man die Douglas heet.