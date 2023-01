Amerikanen dobberden 20 uur op vlot, toen Nederlands schip ze vond: ‘Veel geluk gehad’

update Uitslaande brand in zeecontai­ner in Apeldoorn: flinke rookplui­men boven bedrijfs­hal

Een zeecontainer in een bedrijfshal in Apeldoorn staat in brand. Er zijn grote rookwolken zichtbaar boven het terrein aan de Laan van Westenenk. De brandweer kreeg het vuur even na 9.30 uur onder controle.

5 januari