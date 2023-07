Amerikanen willen failliet e-bikebedrijf VanMoof overnemen

Het gaat om een zogenoemd ‘niet bindend’ bod, waarmee Micromobility.com alleen nog interesse laat blijken. Hoeveel het bedrijf geboden heeft, is niet bekendgemaakt. Het bod zou positief zijn ontvangen. Het bedrijf spreekt van een ‘opwindende stap’. Micromobility.com maakt elektrische fietsen en steps en is actief in de Verenigde Staten en Europa.



Topman Salvatore Palella zegt dat nu wordt gewerkt aan een bindend bod op VanMoof. Hij zegt dat VanMoof bekend staat om zijn kwaliteit en innovatie, met ook een succesvol abonnementsmodel. Door VanMoof over te nemen kan micromobility.com zijn positie op de markt voor elektrisch stadsvervoer en de eigen portefeuille versterken, aldus Palella.



De potentiële overname van VanMoof maakt volgens Palella deel uit van de langetermijnstrategie voor de mobiliteitsmarkt. Het in 2015 opgerichte micromobility.com, dat een beursnotering in New York heeft, zal meer informatie melden over het overnameproces bij verdere ontwikkelingen, aldus de verklaring.



De Amerikanen willen de fietsen van VanMoof verbeteren. Het bedrijf is van plan te blijven investeren in e-bikes, aangezien het voor de komende jaren een aanzienlijk potentieel ziet in deze markt.