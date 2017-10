Amsterdam in kopgroep voor Medicijnagentschap

Eend van Ellen denkt dat ze een hond is: 'We douchen zelfs samen'

11:54 Ellen Barelds uit Enschede en haar eend Mevrouw de Vries zijn onafscheidelijk. ,,We douchen ook samen", vertelt de 57-jarige alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Maar dat is niet alles: Mevrouw de Vries denkt dat ze een hond is.