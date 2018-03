Amsterdam nog steeds deels zonder stroom, Rijksmuseum weer open

Volgens netbeheerder Liander hebben monteurs de hele nacht doorgewerkt en gaat in steeds meer buurten het licht weer aan.



Op dit moment wordt de stroomvoorziening hersteld in de Pijp, in de loop van de ochtend moet dat ook het geval zijn in het centrum. In elk geval heeft het Rijksmuseum weer elektriciteit, aldus Liander. Het museum moest vrijdag worden ontruimd. Het Rijks meldt dat alle zalen en tentoonstellingen zaterdag om 9.00 uur opengaan en dat kaartjes met de datum 9 maart geldig blijven.



Een aantal tramlijnen rijdt nog niet of een ingekorte route, omdat het Rembrandtplein nog zonder stroom zit. Dat moet volgens de netbeheerder ook snel verholpen zijn.