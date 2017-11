Amsterdam oefent 'vrachtwagen ramt festival': Het was levensecht

De Vries meldde zich aan voor een figurantenrol bij de oefening nadat daarvoor een oproepje op Facebook werd geplaatst, waar specifiek werd gezocht naar deelnemers die ledematen missen. ,,Ik treed echt niet met mijn handicap op de voorgrond, maar nu had ik zo het gevoel dat hier mensen echt mee kon helpen, dat ik besloot mee te doen."



Eenmaal 'gered' werden De Vries en de andere figuranten opgevangen in het IJburg College. Daar mochten ze vertellen wat ze van de hulpverlening vonden. ,,Elke kanttekening die we hadden, moesten we aangeven, zodat daar weer van geleerd kan worden."



De oefening loopt nog door tot morgenochtend 10.00 uur. Defensie oefent tot dat moment 'bewaken en beveiligen' op het nagebootste festivalterrein en in het metrostation Europaplein, dat nog niet in gebruik is. Over de resultaten van de oefening komt volgens Van der Veen niets naar buiten, om kwaadwillenden niet in de kaart te spelen.