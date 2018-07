Amsterdam UMC stopt onderzoek na overlijden negentien baby's

Update Malek F. 'wilde ook in kerk toeslaan', justitie houdt vast aan terreur

14:42 Malek F. (32), de man die op 5 mei op het Johanna Westerdijkplein in Den Haag willekeurige drie mensen neerstak, hoopte doodgeschoten te worden door de politie. Dan zou hij een martelaar zijn. Ook had hij al eerder plannen om in een kerk mensen neer te steken. Dat verklaarde Malek allemaal kort na de steekpartij, bleek vandaag tijdens de eerste pro forma-zitting in de rechtbank Schiphol. Toch ontkennen zijn advocaten dat er sprake is van een terroristisch motief.