Amsterdam UMC verstrekt verkeerd medicijn: één patiënt mogelijk daardoor overleden

De vergissing werd volgens het ziekenhuis gemaakt bij de bereiding van de medicatie voor de patiënten. Bij één patiënt sluiten artsen niet uit dat dit heeft bijgedragen aan diens overlijden. De andere acht patiënten hebben geen blijvende problemen overgehouden.

Om privacyredenen geeft het UMC geen verdere details over de overleden persoon, meldt een woordvoerder. Ook over de aard van de medicatie en de aandoening waarvoor hij of zij die kreeg, verstrekt het ziekenhuis geen details. Ook de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gaat niet in op details. Die inspectie is onmiddellijk ingelicht, stelt het ziekenhuis.

Verontschuldigingen

Het UMC zegt de patiënten en de nabestaanden van de overleden patiënt op de hoogte te hebben gebracht en verontschuldigingen te hebben aangeboden. Het ziekenhuis stelt naar eigen zeggen ‘een diepgaand onderzoek’ in en zal afhankelijk van de resultaten van dat onderzoek maatregelen treffen.

Het UMC spreekt van een ‘vreselijk nare situatie’ voor alle betrokkenen. ,,Ons medeleven gaat in de eerste plaats uit naar de nabestaanden van de overleden patiënt’’, zegt prof. dr. Piet ter Wee, directeur medische zaken van de locatie VUmc. Het ziekenhuis zal, afhankelijk van de resultaten van het onderzoek, maatregelen treffen.

Calamiteiten

Ziekenhuizen zijn verplicht calamiteiten te melden bij de inspectie. Volgens de website van de IGJ is een calamiteit ‘een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van de zorg en die tot de dood van of een ernstig schadelijk gevolg voor een cliënt heeft geleid’.

De meest recente cijfers over calamiteiten die de IGJ heeft gepubliceerd dateren uit de eerste helft van 2017. Toen werden er 554 gemeld. Vijftien procent daarvan had betrekking op medicijnen. Hoeveel dodelijke slachtoffers daarbij vielen, meldt de inspectie niet.

Eerdere incidenten

Het is niet de eerste keer dat het Amsterdamse ziekenhuis te maken krijgt met vreselijke incidenten. In 2017 werd een medische studie onder patiënten met galwegkanker stopgezet, omdat 14 van de 54 deelnemers tijdens het onderzoek overleden. Dat aantal was veel hoger dan verwacht.

In juli vorig jaar kwam het ziekenhuis vervelend in het nieuws met een medische studie. Toen werd bekend dat een onverwacht hoog aantal baby’s is overleden van wie de moeder tijdens de zwangerschap had meegedaan aan een onderzoek naar een medicijn tegen groeiachterstanden bij de baby. Ook die studie werd gestaakt.

Naar de misgelopen studie naar galwegkanker loopt nog een studie van de inspectie. De resultaten daarvan worden binnenkort verwacht.

Volledig scherm Operatiekamer in het operatiecentrum van het Academisch Medisch Centrum (AMC). © ANP

Opeenstapeling

De opeenstapeling van incidenten leidt niet tot zorgen bij de Patiëntenfederatie, meldt een woordvoerder in een eerste reactie. ,,Academische ziekenhuizen zijn een soort proeftuin. Er vindt heel veel onderzoek plaats. Helaas gaan daarbij dingen mis.”

In de studie naar galwegkanker was er veel kritiek op de communicatie van het ziekenhuis. Deelnemers en nabestaanden werden pas geïnformeerd over het stopzetten van de studie nadat deze site er vragen over had gesteld.