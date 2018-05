Amsterdam wil tolheffing voor auto's in het centrum

Het Amsterdamse college van burgemeester en wethouders komt tot het voorstel voor een proef met tolheffing na grootschalig kenteken­onderzoek aan de zuid- en westkant van het centrum. Voor het onderzoek is gebruikgemaakt van de gegevens van 40 miljoen voertuigpassages en data van navigatiebedrijf TomTom.



De onderzoekers komen tot de conclusie dat het hangen van een prijskaartje aan het rijden door de stad een goede methode is om verkeersinfarcten tegen te gaan. Zij geven daarbij Londen als voorbeeld, waar de verkeersintensiteit volgens hen structureel met 15 procent is afgenomen na de invoering van een congestieheffing van 5 pond.

Zes autoluwe buurten

Het college wijst erop dat het invoeren van dergelijke heffingen een landelijke wetswijziging vereist, maar dat er in het regeer­akkoord wel openingen worden geboden door ­proeven toe te staan 'die dienen om ervaring op te doen met alternatieve vormen van vervoer en betaling'.



Op basis van de cijfers stelt het college dat een groot deel van Amsterdam moet worden opgedeeld in zes autoluwe buurten met ruimere hoofdwegen die die buurten met elkaar verbinden. Meer dan de helft van al het verkeer dat niet in de buurten moet zijn, wordt geweerd.

Doorgaand verkeer