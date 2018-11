Amsterdam wordt vuurwerkvrij, knallen alleen nog in speciale zones

Officieren weg, mede door ‘verslech­ter­de werksfeer’

15:18 Twee officieren van justitie, Jet Hoogendijk van parket Midden-Nederland en Bart Nieuwenhuizen, hoofdofficier van Den Haag, verlaten per 1 april 2019 het Openbaar Ministerie om strafrechter te worden. Hoogendijk wordt rechter in Amsterdam, Nieuwenhuizen wordt raadsheer bij het gerechtshof in Den Bosch. De overstap van beiden is op hun eigen verzoek en initiatief, maar volgens bronnen zijn beiden mede vertrokken omdat de sfeer binnen justitie niet goed is.