Amsterdammer (22) verdacht van beramen moordaanslag op premier Rutte

De Amsterdammer Yavuz O. wordt verdacht van bedreiging en het voorbereiden van een aanslag op politici, waaronder demissionair premier Mark Rutte. Ook wordt hij verdacht van opruiing met terroristisch oogmerk in een groep op messenger-app Telegram, waar veel complottheorieën verspreid worden.



Yavuz O. plaatste het afgelopen jaar opruiende berichten in onder andere het openbare Telegram-kanaal ‘De Bataafse republiek’. Dit kanaal werd begin deze week gesloten door justitie vanwege de bedreigende berichten van de deelnemers.



‘Shooten’

Op 12 december plaatste Yavuz O. een foto van de ministers en koning op het bordes met de begeleidende tekst: ‘ben benieuwd wat het volk hiervan gaat doen?’ Een andere gebruiker reageerde daarop met ‘inderdaad dankzij hun is Nederland naar de klote’ waarop de Amsterdammer weer reageerde ‘Precies. En ik ga er verandering in brengen. Meeste Nederlanders hebben toch hekel aan die Rutte’ en/of ‘Zou je het in je hebben om ze allemaal te shooten? Gwn vanuit een auto. Raam open. Gun naar buiten. En knallen maar.’

Yavuz O. heeft volgens de tenlastelegging van het Openbaar Ministerie in Den Haag met één of meer personen (onder meer) gecommuniceerd over het vermoorden van de premier. Hij schreef over het ‘afknallen van Rutte als hij buiten gaat fietsen’.

Bovendien meldde hij op zoek te zijn naar wapens: een Glock of een Scorpio. En vroeg hij zijn contacten of iemand een wapen kon leveren.

Beveiliging

De beveiliging van Rutte was al opgeschroefd nadat vorige maand bekend werd dat hij mogelijk doelwit is van een aanslag of ontvoering. Die dreiging komt uit de hoek van de georganiseerde misdaad en speelde op dat moment al een maand. Er zouden zogeheten spotters zijn gezien in de omgeving van de premier, verdachte personen die gelieerd zijn aan de georganiseerde misdaad.

Rutte was zelf geen voorstander van extra beveiliging. Pieter-Jaap Aalbersberg, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), heeft daarop een indringend gesprek gevoerd met de demissionair premier, waarna de VVD-leider alsnog akkoord is gegaan met enkele opgeschroefde veiligheidsmaatregelen.

Kaag

Quote Ik ben in Nederland soms angstiger dan ik ooit ben geweest Sigrid Kaag, D66 De afgelopen periode stonden er meer mensen terecht voor het bedreigen van politici. Zo moest de 42-jarige Erik van Z. zich gisteren voor de rechter verantwoorden voor zijn doodbedreigingen aan het adres van D66-fractieleider Sigrid Kaag. Hij plaatste, naar eigen zeggen uit woede over de kabinetsformatie, dreigende teksten op Facebook, op de openbare Facebookgroep van D66 in Noord-Brabant en de Facebookpagina van demissionair minister De Jonge (Volksgezondheid). ‘Bij deze geef ik u de melding dat ik voor vanavond 24.00 uur Sigrid Kaag ga aanvallen en zo ga verwonden dat ze of dood is, of nooit meer haar functie kan uitvoeren’, schreef hij.



Kaag sprak zelf ook tijdens de zitting. ,,Ik ken u niet, waarom deze agressie,” zei ze onder meer. Kaag vertelde dat haar kinderen bang waren geworden om naar huis te komen. De rechter legde Van Z. een gevangenisstraf op van vijf maanden, waarvan twee maanden voorwaardelijk.



Twee weken eerder bedreigde Van Z. ook al De Jonge vanwege de aanpak van de coronacrisis. ‘Vanaf morgen kunt u gerust elke seconde om u heen kijken. Ik betaal de eerste, tweede en ook de laatste kogel voor u! Ik zal er alles aan doen om dit ‘Duits gedrag’ te stoppen. Heel Nederland knikt maar ja. Vanaf nu ben ik gestopt met knikken en onderneem ik actie!’