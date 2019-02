Amsterdammer (36) vast na vangst 50 kilo cocaïne, straatwaarde 2,5 miljoen euro

video Zwaar gehandicap­te Niels-Jan bleek een genie

11:01 Niels-Jan (19) uit Veenendaal had volgens de artsen de verstandelijke vermogens van een baby. Niemand had in de gaten dat er een klein genie in hem schuilging. In alle eenzaamheid leerde hij letters en woorden, met dank aan Sesamstraat. Zijn moeder ontdekte zijn begaafdheid pas twee jaar geleden. Nu doet hij mavo. ‘Ik wil bioloog worden.’