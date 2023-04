Amsterdams studentencorps biedt excuses aan voor structureel geweld

Even parkeren voor een visje of een wip? Dat is dan 50 euro

Klanten van prostituees in de Doubletstraat in Den Haag zijn voortaan alleen aan parkeren al 50 euro kwijt. Wie in de buurt z’n auto op straat kwijt wil, betaalt het volledige dagtarief, ook al is het maar voor een half uurtje.