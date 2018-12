‘Amsterdamse brandweerbaas greep al 50 keer in tegen personeel’

Schaap trad in juni 2016 aan met als taak de heersende cultuur binnen de Amsterdamse brandweer aan te pakken. Hij zei eerder dat er op de kazernes sprake is van een verziekte sfeer. Eerder dit jaar deed hij aangifte van bedreiging met de dood. De korpsleiding van de Amsterdamse brandweer heeft volgens het onderzoek van AT5 in vier zaken een medewerker in rang teruggezet. In zeven gevallen is er een voorwaardelijk strafontslag verleend, meestal met een proeftijd van twee jaar.