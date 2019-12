An (77) werd voor 150 euro opgelicht met babbeltruc

Het was een zonnige junidag toen An Pieterse op straat haar naam hoorde roepen. Het echtpaar dat op haar af kwam lopen, kende ze niet. De man, een joviale zestiger, was klein van stuk. Hij zei dat hij net een artikel over haar had gelezen in het kerkblad van Elst. Grappig, want ze deelden dezelfde geboorteplaats. En zo raakten ze aan de praat.



Het gesprek was zo gezellig dat mevrouw Pieterse de twee, die zich voorstelden als Jan en Jolanda, binnen vroeg voor koffie. Ze vertelden dat ze in de buurt in een bed and breakfast sliepen, maar dat ze een fout hadden gemaakt: ze hadden hun pinpassen thuis laten liggen. Later die week zou hun dochter langskomen met geld. Was het mogelijk om in de tussentijd 150 euro te lenen?