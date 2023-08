Anderhalf jaar na diefstal ziet Joost zijn gitaar op Marktplaats: ‘Toen belde ik de politie’

Onderzoek: water in natuur- en recreatie­ge­bie­den vaak vervuild

Het water in Nederlandse natuur- en recreatiegebieden is vaak vervuild met giftige bestrijdingsmiddelen. De milieunormen worden niet gehaald in vier op de tien wateren in deze gebieden, zo blijkt uit onderzoek van het Centrum voor Milieuwetenschappen (CML) van de Universiteit Leiden. Vervuild water levert risico’s op voor natuur en gezondheid. Opdrachtgever Natuur & Milieu noemt de resultaten ‘alarmerend’ en vreest ‘grote ecologische schade’.