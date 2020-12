André Seebregts werd bespuugd door tramschutter: ‘Ik heb het niet persoonlijk opgevat’

‘Jij nam me mijn lieve Roos af... Je bent een lafaard’

20 september René Verschuur verloor door de aanslag op een tram in Utrecht zijn dochter Roos (19). Het verdriet gaat nooit meer weg en hij vindt het ondraaglijk dat verdachte Gökmen Tanis maandag wil wegblijven bij zijn proces. Verschuur schreef hem daarom een brief die wij vandaag publiceren. Verschuur voelt zich tot op de dag van vandaag schuldig. ,,Nooit nam ze de tram. Ik begon erover”, vertelt hij openhartig in een interview.