Andrew (25) uit Nunspeet ligt in coma na mishandeling: ‘Hij is helemaal kapot geslagen’

Vader Marcel Jagersma wil geruchten voor zijn en vertelt wat er volgens hem gisteravond is gebeurd. ,,Hij was op bezoek bij een vriend (in een woning aan de Schaepmanlaan, red.). Daar was nog een persoon aanwezig, door wie Andrew ernstig is mishandeld. Die man is opgepakt. Mijn zoon ging normaal gesproken helemaal niet met hem om. Ze hebben hem na de mishandeling naar buiten gegooid en als een hond laten liggen.’’