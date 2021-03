Anja (73) nam Frits (77) al na de eerste ontmoeting mee naar boven: ‘Van slapen is het niet gekomen’

Spoor naar mogelijk vermoorde ‘Tante’ Jillal (52) leidt naar loods in Antwerpen

15 maart De Nederlandse en Belgische politie hebben in een loods in de haven van Antwerpen mogelijk sporen gevonden van Naima Jillal. De 52-jarige sleutelfiguur in de internationale cocaïnehandel is waarschijnlijk vermoord nadat ze eind 2019 door onbekenden was opgepikt van de Amsterdamse Zuidas.