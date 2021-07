Ankie belandde te laat in traumaziekenhuis: ‘Mijn leven is totaal kapot’

VIDEO Zwaar bewapende marechaus­see bij start rechtszaak rond moord advocaat Wiersum

12 juli In de extra beveiligde rechtszaal op Schiphol is de rechtbank Amsterdam vandaag aan de inhoudelijke behandeling begonnen van de strafzaak tegen twee mannen die worden verdacht van de moord op advocaat Derk Wiersum. De zaak is met veel veiligheidsmaatregelen omgeven, rond de rechtbank is zwaarbewapende marechaussee zichtbaar. Dit heeft ook te maken met de aanslag op Peter R. de Vries afgelopen week.