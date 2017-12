Annabel Nanninga: Ik houd niet van Sylvana's slachtofferrol

We blikken dagelijks terug op het afgelopen jaar in 17 momenten en 17 personen . Vandaag aflevering vijf: Annabel Nanninga. Spijt van een woord als dobberneger? Geen haar op haar hoofd. In gesprek met de columniste die het roer omgooide. Ze wordt lijsttrekker voor Forum voor Democratie in Amsterdam.

Volledig scherm © Pim Ras Fotografie Ze staat bekend als het rechtse bijtertje dat politiek-correct Nederland in vlammende stukjes op conservatieve platforms als The Post Online de maat neemt. Dus, ja, het was best een verrassing dat juist Annabel Nanninga zich meldde voor de verkiezingen voor de Amsterdamse raad: dat politieke instituut met lange vergaderingen, veel compromissen en onzichtbaar werk.



Nanninga heeft zelf even over haar lijsttrekkerschap voor Forum voor Democratie (FvD) getwijfeld, hoewel ze meteen wist dat ze er geschikt voor was. ,,Ik heb me in debatten altijd goed kunnen weren: ik weet waar ik het over heb en ben gewoon heel verbaal. Maar ik worstelde met de vraag of ik mijn onafhankelijkheid op wilde geven. Die heb ik jaren gekoesterd.’’



Het werd een ‘ja’ omdat FvD-leider Thierry Baudet, die ze al persoonlijk kende, haar op precies het goede moment benaderde. ,,Ik dreigde net wat te verzuren, had het helemaal in Amsterdam gehad, en wilde al verhuizen. Thierry vroeg me of ik eigenlijk niet kwaad was om alles wat er mis is in Nederland en of ik daar dan niet iets aan moest dóén. Daar had hij me.’’

Annabel Nanninga (Amsterdam, 6 november 1977) maakte deze herfst bekend dat ze bij de raadsverkiezingen in 2018 in Amsterdam de lijst aanvoert voor Forum voor Democratie (FVD). Die partij behaalde dit jaar voor het eerst 2 Kamerzetels. Ze is bekend als columnist/journalist voor o.a. Geen Stijl, The Post Online en PowNed en als actief Twitteraar (bijna 32.000 volgers). Ze woont samen in Amsterdam en heeft twee volwassen dochters.

Er was nogal wat scepsis. Of je wel echt de politiek in wilde of makkelijk je zakken wilde vullen.

,,Als ik in de raad kom, verdien ik de helft minder en ga ik ervan uit dat ik nog meer shit over me heen krijg. Dus, hoezo: makkelijk?’’

Je noemde in je columns vluchtelingen ‘dobbernegers’, had het over ebola als oplossing voor massa-immigratie en maakte een twittergrap over dodenherdenking. Was dat puur provocatie?

,,Ik heb geen Gilles de la Tourette. Ik denk na over alles wat ik schrijf en soms is een sterk woord of een harde grap nodig. Mijn punt in het stuk over de dobberneger en ebola was juist dat we zo’n drama op zee moeten voorkómen. Maar weten mensen veel: ze hebben de column niet eens gelezen. En de tweet over de dodenherdenking: alles leent zich voor een grap. Alles. Mensen moeten er maar tegen kunnen. We doen sinds de moord op Theo van Gogh al te vaak aan zelfcensuur. Oei-oei-oei als we iets lelijks over de islam zeggen. Ik ben zeer kritisch over de islam, over de open Europese grenzen, over massa-immigratie, en het kan me niet schelen als mensen me onaardig vinden. Wat ik akelig vind, is als mensen denken dat ik niet oprecht ben. Ik sta achter alles wat ik zeg.’’

Ga je als politica ook zo’n woord als dobberneger gebruiken?

,,Niet per se. Ik ben geen eendimensionaal mens, hé. Ik kan meerdere registers bespelen. Als columnist wilde ik mensen wakker schudden en als politicus wil ik ook luisteren, voor draagvlak zorgen, zorgen dat iets verandert. Die vaardigheden beheers ik ook - natuurlijk.’’

Je noemde de islam een ‘kwaadaardige ideologie’ en ‘de moeder aller problemen wat betreft nieuwkomers en integratie’. Dat sluit naadloos aan bij Wilders. Waarom zit je niet bij de PVV?

,,Het is de eerste keer dat ik die vraag krijg. Ik moet er even over nadenken … Het antwoord is misschien simpel. Ik heb één keer op de PVV gestemd, op Harm Beertema, maar heb mezelf nooit bij die partij gezien. De FvD is democratischer en heeft een positievere boodschap.''

Wilders lanceerde de ‘kopvoddentaks’. Zou je zo’n woord bedacht kunnen hebben?

,,Nee, maar het is prima dat hij het gebruikt. Dat is vrijheid van meningsuiting. Ik heb zelf niks tegen hoofddoekjes en zelfs over het boerkaverbod twijfel ik. Zo’n verbod stuit me als echte liberaal tegen de borst: mensen moeten in principe kunnen dragen wat ze willen.’’

Je bent van de abrupte besluiten. Je stopte op je zeventiende met het gymnasium, werd veel jonger dan leeftijdgenoten moeder en nu deze move.

,,Ik ben al jong mijn eigen weg gegaan en was daarin koppig. Slecht te ‘besturen’, zeg maar. Maar ik heb nooit spijt van iets gehad. Ook niet dat ik school niet heb afgemaakt. Ik heb veel opgestoken van baantjes bij McDonalds, een dameskledingwinkel, een dierenarts… Niet dat ik mijn dochters dezelfde route aanbeveel, dat niet. Het is makkelijker mét diploma. Met de koppigheid valt het tegenwoordig best mee. Ik kan mijn vriend best eens gelijk geven.’’

Ook Sylvana Simons komt mogelijk in de Amsterdamse raad. Wordt het een bitchfight?

,,Elke nieuwe partij is welkom: de bestaande partijen moeten zo snel mogelijk uit elkaar gespeeld worden. Ik heb geen hekel aan haar. Ik houd alleen niet van haar slachtofferrol, hoe ze alles vanuit de emotie speelt. Dat gedoe dat Surinamers ‘allemaal nazaten van slaven zijn’, ik vind het allemaal niet zo belangrijk. En met de criminalisering van Zwarte Piet heeft ze alleen maar verzet georganiseerd. Aan het reële probleem van racisme - dat mensen vanwege hun huidskleur geen baan krijgen - heeft ze niks veranderd.’’

Wanneer is jouw politieke carrière mislukt?

,,Als blijkt dat er in Amsterdam een groot potentieel is en we toch maar twee zetels pakken.''