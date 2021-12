Annemiek was wekenlang met gratis kerststukjes bezig, maar ziekenhuis weigert ze vanwege naamkaartje

Geen kerststukjes voor patiënten en personeel van Amphia ziekenhuis in Breda. Annemiek Ottenhoff van Sociaal Breda kreeg woensdag een koude douche. Na 180 uur knutselen, haar pols zit ervan in het gips, worden 600 kerststukjes geweigerd. ,,Omdat er mijn naamkaartje bij zit. Ik snap er geen donder van", zegt Rob Vlemmix.

Al een paar jaar sponsort het schildersbedrijf van Rob Vlemmix een initiatief van Annemiek Ottenhoff van de Stichting Sociaal Breda. Zij zet zich in voor mensen die net te veel verdienen voor de Voedselbank en anderen die het moeilijk hebben, eenzaam zijn. Vorig jaar een glas met snoepjes erin dat ze in verzorgingshuizen uitdeelden.

Tof

Dit jaar leek het leuk om patiënten, zonder corona, en personeel in het Amphia een kerststukje te brengen. ,,Om te laten weten dat er mensen zijn die aan ze denken", zegt Annemiek die de kar trekt met steun van haar ex René. Rob Vlemmix vult aan: ,,Een paar weken geleden vroegen we toestemming. Het werd heel tof, heel lief gevonden.”

Volledig scherm Een kerststukje met ballen, takjes en wat roosjes. En een naamkaartje. © Pix4Profs/ Ramon Mangold

De dag erna belt iemand van het ziekenhuis terug over de vraag wie zij precies zijn. Uitgelegd werd dat Vlemmix het initiatief al enkele jaren sponsort. Het enthousiasme blijft. Afgesproken wordt op 23 december de stukjes te brengen. Ze horen dat er rond de kerst ongeveer 600 mensen in het ziekenhuis zijn.

Brandweerwagens

Annemiek heeft zich het vuur uit de sloffen gelopen, vertelt Rob Vlemmix. ,,Ze ging op zoek naar gesponsorde takjes via een tuincentrum en kocht een heleboel kerstballen en roosjes. René kon een bestelbus regelen voor het transport. Annemiek had het voor elkaar dat twee brandweerwagens met zwaailichten het transport naar het Amphia zouden begeleiden.”

Alles liep lekker. Op het flatje van René, hij heeft wat meer ruimte, werkte Annemiek uit volle kracht. ,,Zestien uur per dag.” Ze vond dat wel ergens de bedrijfsnaam van Rob op moest staan. ,,Als je het uitdeelt vragen mensen van wie het komt. Vorig jaar hadden ze kleine stickertjes geplakt, maar de printer was stuk. Toevallig had Rob net kaartjes laten drukken, dus ik zei dat we die er dan in zouden doen. Niet voor de reclame. Hij heeft werk zat.”

Fotootjes

Vanwege corona mochten ze de stukjes niet zelf uitdelen. Dus zouden ze alles overdragen in de hal. Het ziekenhuis zou voor trolly's zorgen en voor de verdeling. ,,Enthousiast als ik ben heb ik fotootjes verstuurd van de stukjes die klaar waren, ook naar het Amphia.”

Volledig scherm Annemiek Ottenhoff heeft al vele kerststukjes gemaakt. Woensdag is haar overbelaste pols gegipst, maar ze gaat door. © Pix4Profs/ Ramon Mangold

Woensdagochtend ging de telefoon. Een woordvoerster van het Amphia. Vlemmix: ,,Het naamkaartje mocht niet. Iedereen wil wel reclame maken in het ziekenhuis, vertelde ze. Een heel bescheiden stickertje zou misschien kunnen. Maar de kaartjes zijn met lijm vastgeplakt aan de ballen. Als je dat verwijderd trek je alles kapot. Zo kon het niet doorgaan.”

Quote Annemiek heeft elf dagen stukjes zitten maken, ze zijn er weken mee bezig geweest Rob Vlemmix

Vlemmix was heel boos. ,,Annemiek heeft elf dagen stukjes zitten maken, ze zijn er weken mee bezig geweest. Ze heeft er enorm spijt van dat ze foto's heeft verstuurd. Het gaat om een gebaar naar zieke of oude mensen. Denk je dat ik opdrachten krijg in een verzorgingstehuis?”

Gips

Na de eerste woede en teleurstelling is een nieuw plan opgepakt. Annemiek uit haar onbegrip in filmpjes op Facebook. Inmiddels delen ze de eerste kerststukjes uit in verzorgingshuizen. ,,Die zijn er wel blij mee", zegt Annemiek, die woensdagavond onverwacht nog in het Amphia moest zijn. De 180 uur die ze gewerkt heeft hebben sporen nagelaten. Haar pols is na een breuk niet goed genezen. Die is dik geworden. ,,Met gips heb ik wat steun bij het knutselen. Mijn vingers kan ik nog gebruiken hoor. Ik heb nu acht dozen klaar. Nog 28 te gaan.”

Amphia

Een woordvoerder van het Amphia zegt dat het zeer te waarderen dat mensen ‘onze patiënten een hart onder de riem willen steken'. ,,We ontvangen meer van deze initiatieven. Afgelopen week zijn er contacten geweest tussen Amphia en Rob Vlemmix Schilders. Als uitgangspunt hierbij geldt dat Amphia de attentie en de bij de attentie gevoegde uiting van de sponsor/gever afstemt met de gever. Die afstemming is ook in dit geval aangeboden, maar bleek niet meer mogelijk. Het spijt Amphia dat dit voor Rob Vlemmix Schilders heeft geleid tot een vervelende ervaring. Het aanbod tot afstemming staat nog steeds.”