Annemieke (51) verloor haar vrouw aan ALS: ‘We hadden geen idee dat de aftakeling zo snel zou gaan’

‘Mevrouw, ik heb nog een muntje voor u’: OM eist uit mededogen vooral voorwaarde­lij­ke celstraf voor stelen KWF-collecte­bus

19 maart Tegen een 44-jarige man uit Veenendaal is donderdag in de rechtbank in Utrecht 18 maanden gevangenisstraf geëist, waarvan 15 voorwaardelijk. De Veenendaler heeft volgens het OM vorig jaar twee kwetsbare slachtoffers in Veenendaal op straat beroofd. Een lange gevangenisstraf zou passend zijn, maar het OM vindt hulpverlening nu belangrijker dan straf voor deze verslaafde verdachte.