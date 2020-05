‘Annie’ plunderde via Marktplaats de rekening van Inge: ‘Alles stond op nul, ze zijn echt heel sneaky’

De Urker had schoenen te koop staan via Marktplaats, waar ze in contact kwam met ene ‘Annie’ uit Roermond, die al 14 jaar op de verkoopsite actief zou zijn. Dat stond althans op haar profiel. Via WhatsApp besluiten Inge en Annie verder te praten. ,,Ik ben meestal wel achterdochtig, maar haar foto op WhatsApp zag er betrouwbaar uit", blikt Inge terug op het gesprek dat ze afgelopen vrijdagavond 1 mei had.

Koper Annie besluit de schoenen van Inge te willen kopen, maar daarvoor moet Inge wel eerst 0.01 cent overmaken en zo bewijzen dat zij geen oplichter was. Volgens Inge wilde de koopster dit, omdat zij eerder al eens was opgelicht. Inge kreeg een Marktplaats-link doorgestuurd. ,,Ik had in mijn hoofd dat ik moest opletten of er een slotje en https/ stond. Als dat zo is, is het veilig. En deze link zag er veilig uit. Ik werd heel netjes omgeleid naar de pagina van mijn bank.”

Rekening leeg

Maar daar ging het mis. ,,Ik vulde mijn pincode in, daarna deed de pagina er heel lang over om te laden. Daarom appte ik haar (Annie) dat we het via ‘Gelijk Oversteken’ op Marktplaats zouden doen.” Deze service van Marktplaats betekent dat je als koper het bedrag overmaakt naar een online betaalplatform en dat dat pas aan de verkoper wordt uitgekeerd op het moment dat jij je aankoop in huis hebt. Inge: ,,Maar toen reageerde ze niet meer. Ik kreeg een raar onderbuikgevoel en toen ik op mijn bank keek, stond alles op nul.”

Volgens Inge ging de oplichtster razendsnel te werk. Ze kon meekijken op de rekening van Inge en sluisde het geld weg. ,,Het was zo erg dat ik met mijn bank belde en zij toen nog niet eens zagen dat het geld weg was.” Niet alleen de rekening van Inge was leeggehaald, ook die van haar kinderen. Die rekeningen zijn namelijk aan die van Inge gekoppeld.

Zwarte lijst

De SNS Bank bevestigt het verhaal van Hoefnagel. Het slachtoffer werd door de politie naar de bank doorverwezen. Het vreemde toestel dat was gekoppeld aan het internetbankieren van Inge werd meteen verwijderd. ,,En die is op de zwarte lijst geplaatst", zegt bankmedewerkster Alice Ras. Het geld is volgens Hoefnagel verplaatst naar een Belgische rekening. ,,We hebben internetbankieren voor mevrouw geblokkeerd en het verzoek gedaan de app te verwijderen", zegt Ras.

Volgens de bank zijn oplichters de laatste tijd weer vaker actief. Ras kreeg recent al twee andere meldingen van mensen die slachtoffer waren geworden van fraude. Zij waren opgelicht bij het betalen van een tikkie. ,,Het gaat niet alleen maar om oude mensen, want dit is nog een jonge vrouw", zegt Ras over slachtoffer Hoefnagel. De bank wijst naar hun site waar tips staan over veilig online bankieren.

Tweede oplichter

Inge deelde via Facebook screenshots van de oplichters, waaronder het WhatsApp-contact met nummer 06 877 768 81. Het bellen van dit nummer door de Stentor levert geen resultaat op, er wordt meteen naar de voicemail overgeschakeld.

Nadat Inge geen contact meer kreeg met oplichtster ‘Annie’ en nadat haar rekening leeg was gehaald, kreeg zij een bericht van een andere onbekende persoon. In dit geval ene ‘Bart Hoek’ uit Etten-Leur. Net als Annie ook een valse naam, denkt Inge. Hij stuurde haar hetzelfde verzoek om via WhatsApp verder over de verkoop van de schoenen te praten. Iets wat Inge meteen afkapte, aangezien ‘Annie’ hetzelfde had gevraagd. ,,Er zijn meerdere oplichters actief, ze zijn echt heel sneaky.”

Boodschappen en huur

Ze gaat komende woensdag aangifte doen bij de politie en hoopt via de verzekering nog iets van het gestolen geld terug te krijgen. Tot die tijd is het behelpen. ,,Ik wilde zaterdag boodschappen gaan doen, maar dat kon niet. En straks moet de huur eraf...”. Inge is blij met de hulp die ze krijgt. ,,Ik kreeg wat geld en zelfs van iemand twee dozen met boodschappen. Ook dat is Urk.”