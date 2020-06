Annulering tijdens tweede coronagolf wordt straks niet gedekt door verzekering

Veel landen in Europa heten reizigers nu of volgende maand weer welkom. Maar opgelet: als straks een tweede coronagolf onze plannen dwarsboomt, worden de kosten niet vergoed. Dat blijkt uit een onderzoek van MoneyView.

De kans op een tweede uitbraak is reëel, zeggen experts. Dus hebben verzekeraars inmiddels de annuleringsdekking van hun reisverzekeringen zodanig aangepast dat een nieuwe corona-uitbraak niet gedekt is. Onderzoeksbureau MoneyView vergeleek de polissen van de grote Nederlandse verzekeraars.

Quote Een brandend huis kan je niet verzekeren Richard Joustra

Wie nu een reisverzekering afsluit of al een reisverzekering heeft en nu een vakantie boekt, kan niet rekenen op een vergoeding als de reis niet kan doorgaan vanwege een tweede golf. Een verzekering is voor onvoorziene omstandigheden, en op dit moment is een tweede coronagolf geen onvoorziene omstandigheid meer, legt Richard Joustra van Moneyview uit. ,,Een brandend huis kan je niet verzekeren.’’ Dus is het te verwachten dat verzekeraars de voorwaarden aanpassen. De verzekeraars hanteren als datum meestal 12 of 17 maart: voor die tijd was corona nog wel onvoorzien, en zal de vakantie bij annulering vanwege een tweede golf wel vergoed worden.

Doktersverklaring

De annuleringsdekking verschilt per maatschappij en per product. Veel verzekeringsmaatschappijen hadden een pandemie of epidemie sowieso al niet in de clausules opgenomen. Mensen met een Aegon All Risk verzekering waren bijvoorbeeld wel verzekerd voor het coronavirus, maar zijn dat bij een tweede golf of nu boeken niet meer.

Volledig scherm Miljoenen toeristen bezoeken Spanje elk jaar. Hier liggen zonaanbidders op het strand van Benidorm in juli 2019. © Getty Images

Als een verzekerde zelf besmet raakt met het coronavirus is de annuleringsdekking in de meeste gevallen wel van toepassing. Er moet dan bij sommige verzekeringen een doktersverklaring overlegd worden en soms moet er sprake zijn van ernstige gezondheidsklachten (zoals een longontsteking) of van een ziekenhuisopname. In quarantaine zitten is op zichzelf geen verzekerde gebeurtenis. Ontslag van een vaste baan is bij de meeste verzekeringen wel een gedekte annuleringsreden. Bij ontslag van een tijdelijke baan is dat niet altijd zo.