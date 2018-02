'Anonieme spermadonoren is niets gevraagd'

Nederlandse klinieken die werken met donorsperma, hebben verzuimd om anonieme spermadonoren te vragen of ze alsnog bereid zijn hun anonimiteit op te geven als biologische kinderen om contact vragen. Dat hadden de klinieken volgens wetgeving die in 2004 in werking trad wel moeten doen. Slechts één kliniek benaderde daadwerkelijk alle donoren, constateert Nieuwsuur uit eigen onderzoek.

Tot 2004 was anoniem sperma doneren mogelijk. Kinderen die waren verwekt met sperma van een anonieme donor, kregen dan niet te horen wie hun biologische vader was. Sinds de wetswijziging gaat het recht van kinderen om dit wel te weten te komen boven de anonimiteit van donors. Mannen die voor die tijd sperma doneerden, mogen wel anoniem blijven. Maar ze hadden hier destijds dus wel over benaderd moeten worden.

Hoogleraar Gezondheidsrecht Martin Buijsen van de Erasmus Universiteit Rotterdam noemt het tegenover het tv-programma ,,in strijd met de wet en buitengewoon laakbaar'' dat klinieken geen contact hebben gezocht. De Nederlandse Vereniging van Obsteterie en Gynaecologie zegt in een reactie dat anonieme donoren alsnog worden benaderd als er een aanvraag van kinderen binnenkomt.

Dna-databank

Naar schatting 40.000 kinderen zijn voor 2004 in klinieken verwekt door anonieme spermadonoren. De meeste gegevens zijn vernietigd, waardoor donorkinderen via dna-databanken op zoek gaan naar hun donor, broers of zussen.