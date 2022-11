Anonieme tipgever komt met nieuwe informatie over vergismoord op Zweekhorst, politie heropent onderzoek

Acht jaar na de nog altijd onopgeloste vergismoord op Rob Zweekhorst uit Berkel en Rodenrijs heeft zich een anonieme tipgever gemeld met nieuwe informatie over de achtergrond van het misdrijf. De politie heeft daarom het vastgelopen onderzoek opengebroken. Er is een team van twintig rechercheurs op de zaak gezet.

Over de inhoud van de informatie worden door de politie nog geen mededelingen gedaan. ,,Wel kunnen we zeggen dat we de informatie kwalificeren als waardevol en betrouwbaar’’, zegt Joyce Thani, leider van het Team Grootschalige Opsporing (TGO) dat is opgetuigd. ,,We gaan opnieuw alles uit de kast halen om de dader te pakken.’’

In navolging van de verrassende ontwikkeling heeft de politie vanavond in het televisieprogramma Opsporing Verzocht opnieuw de oproep gedaan aan mensen om te gaan praten als ze meer weten over wie Zweekhorst doodschoot of wie de opdracht gaf. Daarom is de beloning van 15.000 euro die kort na de moord door de Rotterdamse hoofdofficier van justitie werd uitgeloofd, verhoogd tot 25.000 euro.

‘Volstrekt onschuldig’

,,Daarmee hopen we mensen die tot nu hebben gezwegen over de streep te trekken’’, zegt officier van justitie Monique Luijpen. ,,Er is een volstrekt onschuldig slachtoffer om het leven gebracht. Het gemis voor zijn vrouw en kinderen is niet in woorden te vatten. Dit gevoel kan ervoor zorgen dat mensen nu toch besluiten een tip door te geven. Het kan na al die jaren ook zo zijn dat in het wereldje waarin deze vergismoord is gepleegd, de verhoudingen anders zijn komen te liggen waardoor nu wel gepraat wordt.’’

Rob Zweekhorst, 44 jaar, directeur van een ggz-instelling, vader van twee jonge kinderen, werd op de avond van 1 januari 2014 op koelbloedige wijze omgebracht. Zonder dat hij het kon weten liep hij tijdens een rondje met zijn twee honden zijn moordenaar tegemoet. Die wachtte hem op bij de Dokkummerstraat en schoot hem van dichtbij dood.

Volledig scherm Hulpverleners konden het leven van Rob Zweekhorst niet meer redden. © MediaTV.nl

De wandeling werd Zweekhorst fataal omdat hij uit de richting kwam van de woning van drugscrimineel Dennis van den B. (51) en voor hem werd aangezien. Al vrij snel werd duidelijk dat Van den B., die twee straten bij Zweekhorst vandaan woonde, het doelwit was. Hij was verwikkeld in een ruzie in de onderwereld over een partij drugs die eind 2013 door de douane tussen een lading ananassen was uitgehaald.

Quote De nieuwe informatie is aanleiding met alle mogelijke scenario's rekening te houden

Het Openbaar Ministerie (OM) maakte begin 2019 bekend de Schiedammer René F. (55) ervan te verdenken de opdracht te hebben gegeven zijn oude maat Van Den B. te liquideren. Een andere Schiedammer, Jimmy R. (48), zou de opdracht hebben uitgevoerd. Beide mannen zijn nog steeds verdachte in de vergismoordzaak.

‘Onderzoek op waakvlammetje’

Het hernieuwde onderzoek is niet specifiek op René F. en Jimmy R. gericht, meldt een woordvoerder van het OM. ,,De nieuwe informatie is aanleiding met alle mogelijke scenario's rekening te houden. Het onderzoek heeft een tijd op een waakvlammetje gestaan, maar het gas is nu weer hoog gezet.’’

Het toeval wil dat twee maanden geleden door Ed Manders, de advocaat van René F., het verzoek werd gedaan de strafzaak tegen hem stop te zetten. Hij kwam met het verzoek omdat naar zijn idee twee jaar niets was gebeurd en er geen bewijs tegen zijn cliënt is. ‘Er is sprake van een onredelijke vertraging van de strafzaak. Er moet een punt achter worden gezet’, stelde de advocaat.

Advocaat Peter Langstraat die de weduwe van Rob Zweekhorst bijstaat, gaf in zijn reactie aan dat het OM ‘de laatste tijd weinig had laten horen’. Wat hij niet wist, was dat toen net de nieuwe informatie over de zaak was binnengekomen en er in stilte aan werd gewerkt.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.