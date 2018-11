Anticonceptiepil maar mondjesmaat te verkrijgen

De anticonceptiepil is nog steeds moeilijk te verkrijgen. Sommige apothekers hebben de pil helemaal niet meer in huis. Anderen geven maar één strip per keer mee, om de kleine voorraad zo eerlijk mogelijk te verdelen. ,,De problemen houden nog wel even aan”, reageert een woordvoerder van de de brancheorganisatie voor apothekers, KNMP.

Apotheek Hasseler Es in Hengelo heeft momenteel helemaal niks meer in huis. „Waarschijnlijk pas in december weer”, meldt een medewerkster. Maatschap Service Apotheker Almelo heeft net nog een kleine hoeveelheid binnengekregen. Máár die is onvoldoende om vrouwen de normale hoeveelheid mee te geven. „We proberen het zo eerlijk mogelijk te verdelen”, zegt een medewerker. „Dat betekent niet meer dan een strip per persoon.”

,,Het is een drama’’, meldde een assistent van het Huisartsenteam Nieuw-Beijerland in Zuid-Holland een paar dagen geleden. ,,Het is al een paar weken kiele-kiele, de problemen hebben we al sinds de zomer. Zo lang we blijven uitleggen aan de klanten dat er problemen zijn met de grondstoffen, dan komt het wel goed. Maar we hopen met z'n allen dat het snel is opgelost.’’

In het hele land krijgen apothekers van de groothandel en leveranciers te horen dat de voorraden van alle merkloze, meest gangbare anticonceptiepillen op zijn. Ook de oorspronkelijke anticonceptiepil Microgynon 30, waar de merkloze pillen op zijn gebaseerd, is slecht te verkrijgen.

,,Dat blijft nog wel even zo”, meldt de woordvoerder van KNMP. Volgens gegevens van het KNMP-meldpunt Farmanco zullen de pillen op zijn vroegst pas vanaf 26 november weer leverbaar zijn. Dat wil nog niet zeggen dat ze dan meteen bij alle apothekers, zoals die in Hengelo of Nieuw-Beijerland, te verkrijgen zijn. ,,Voor de informatie op ons meldpunt zijn we afhankelijk van de informatie die de leveranciers ons aanleveren”, luidde de eerdere verklaring van de apothekersclub.

Alternatieven

De alternatieven zijn onderwijl beperkt. Zo zijn er wel pillen met een hogere of lagere concentratie van de werkzame stof ethinylestradiol/levonorgestrel of pillen met een andere samenstelling. Maar volgens sommige apothekers is het onverstandig om zomaar over te stappen op een andere pil. Zij adviseren dat alleen in overleg met de huisarts te doen. Blijven andersoortige anticonceptiemiddelen over als prikpil en spiraaltje, maar die leggen het af tegen het gemak en betrouwbaarheid van de dagelijkse pil.

Oorzaak van het tekort is dat een grote lading pillen uit het buitenland is afgekeurd en vernietigd door een toezichthouder en de Inspectie voor de Gezondheidszorg. De pillen worden in opdracht van de Nederlandse bedrijven gemaakt in landen als India, China en Turkije. Vaak doen verschillende leveranciers bestellingen bij dezelfde fabriek. Dat maakt het moeilijk om een dip in de productie op korte termijn in te halen.