Antisemitische leuzen geprojecteerd bij Van Brienenoordbrug: ‘Joden runden de slavernij, blanken schaften het af’

FNV: 1 op de 3 werknemers van Belasting­dienst, Douane en Toeslagen voelt zich onveilig

Vakbond FNV krijgt veel meldingen van sociale onveiligheid van medewerkers van de Belastingdienst, Douane en Toeslagen. Hoewel dit al jaren bekend is en hier eerder ook een alarmerend rapport over is verschenen, blijven de signalen toenemen. Medewerkers kunnen wel bij meldpunten terecht, maar hun klacht wordt vervolgens niet goed afgehandeld, ziet de FNV.