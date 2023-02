Antonie stond op wacht toen zijn maatje wilde ontsnappen, maar het plan mislukte

podcast de zaak xMidden in de nacht staan vele agenten bij de gevangenis in Alphen aan den Rijn. Ze zien hoe een lange sliert van aan elkaar geknoopte lakens uit een van de cellen komt. Het is de cel van Nicky S.

S. is veroordeeld tot 17 jaar cel voor moord, maar was niet van plan die jaren ook écht uit te zitten. En dus verzamelde hij een stapel lakens en een ijzerzaag. In een oktobernacht zaagt hij de tralies van zijn cel door, knoopt hij de lakens aan elkaar en wil hij ontsnappen. Zijn maatje Antonie staat net buiten de gevangenis met een auto op hem te wachten. Het plan mislukt: Nicky zit snel weer in de cel en Antonie wordt opgepakt.

Omdat ontsnappen uit de cel niet strafbaar is in Nederland, wordt Nicky niet vervolgd voor deze actie. Antonie moet wel voor de rechter komen. Verslaggever Stijn Tielemans van AD Groene Hart was bij deze zaak: ‘Met lakens uit je cel ontsnappen, dat klinkt echt als een tekenfilm.’

