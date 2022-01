ANWB: ga maandag niet de weg op als dat niet nodig is

Topadvo­caat Géza zwom in geld, nu heeft hij aow-uitkering: ‘Ik ben nu het gelukkigst’

Hij stond als advocaat grote drugsbaronnen bij, zwom in het geld, verloor alles wat hij had én raakte dakloos. Maar één ding blijft onveranderd: altijd steelt de excentrieke, kleurrijke Rotterdamse oud-advocaat Géza Szegedi de show. Of het nu in de rechtbank is, in een tram die door Rotterdam hobbelt of in de documentaire die zijn voornaam draagt.

