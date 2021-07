ANWB platgebeld door vakantiegangers: ‘Veel is onduidelijk’

Boa belt thuis aan voor controle quarantai­ne, boete kan oplopen tot 20.000 euro

7:10 Wie op vakantie gaat in een land waar het coronavirus nog volop rondwaart, kan bij thuiskomst rekenen op bezoek van een boa. Gemeentelijke toezichthouders controleren deze zomer volop of reizigers wel tien dagen verplicht in quarantaine gaan.