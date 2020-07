Appeltjes van Oranje naar Haarlem, Amersfoort en Amsterdam

Nieuw kort geding over Nederland­se vrouw in IS-kamp

15:32 Advocaat André Seebregts start morgen een kort geding om de Nederlandse Staat te dwingen de Amsterdamse Chadia B. (31) terug te halen uit een detentiekamp voor IS-vrouwen in Syrië. De vrouw is zwaargewond, ze mist een voet, en heeft al jaren ernstige psychische problemen. ,,Die had ze ook al vóórdat ze naar Syrië reisde", stelt Seebregts, waardoor de beslissing om naar Syrië te gaan volgens hem niet bij volle verstand is genomen.