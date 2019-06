Appverbod fiets: politie jaagt op jongeren, pakkans zal ‘hoog’ zijn

Vanaf 1 juli is appen of bellen op de fiets strafbaar. De boete bedraagt 95 euro, exclusief administratiekosten. ,,De lijn is: meteen bekeuren”, zegt de hoogste man bij de verkeerspolitie, Egbert-Jan van Hasselt, in een interview met het AD. ,,Dit appverbod heeft zó veel aandacht gekregen in de politiek, kranten, radio, televisie en sociale media. Iedereen is op de hoogte of zou dat moeten zijn.”



Van Hasselt mikt daarbij met name op de jeugd. Driekwart van de jongeren tussen 18 en 24 jaar gebruikt soms tot regelmatig zijn smartphone op de fiets, blijkt uit recent onderzoek van Deloitte. Van Hasselt verwacht dat een bon van 95 euro indruk gaat maken. ,,Voor jongeren is dat héél véél geld, zij zullen dat zeker vertellen tegen vrienden. Dat brengt een discussie op het schoolplein op gang of met ouders. Die zullen immers ook niet blij zijn. Het is gevaarlijk en asociaal om je te laten afleiden door je telefoon en alleen met jezelf bezig te zijn en niet met het verkeer.”