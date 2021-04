April doet nog altijd wat ’ie wil: weer sneeuwbuien en ijskoude nachten

Het wordt een wisselvallige dag, zegt meteoroloog Wouter van Bernebeek van Weerplaza. De wisselvalligheid komt voort uit een koude west- tot noordwestelijke stroming. ,,Die veroorzaakt een koude bovenlucht, waardoor winterse buien worden aangevoerd’’, zegt hij. Doordat de zon in april wel al redelijk sterk is, kan deze tussen de buien door toch aardig doorbreken. De winterse sneeuwbuien worden vandaag dan ook afgewisseld door periodes met zon.

Een sneeuwbui in april is volgens Van Bernebeek overigens niet uitzonderlijk. ,,We hebben de afgelopen jaren wel vaker winterse buien in april gezien. Zelfs eind april nog. Dit hoort bij ons klimaat.’’ Dat neemt niet weg dat het tot nu toe een bijzonder koude aprilmaand is. De gemiddelde temperatuur van de eerste tien dagen van april bedroeg 5,8 graden. Deze eeuw waren alleen in 2013 en 2003 de eerste tien aprildagen kouder met respectievelijk 4,2 en 4,6 graden.