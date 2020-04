Arabist Petra Stienen: ‘Het valt niet mee wat mij soms wordt toegewenst’

Ze is net terug uit Libanon, waar ze was in haar functie van bestuurslid van Action for Hope. Die organisatie biedt mensen in moeilijke omstandigheden de kans hun talenten te ontwikkelen en zich te uiten via theater, graffiti en muziek. Dat is een diepe behoefte, zag Petra Stienen in Beiroet. ,,Ook in donkere tijden willen mensen schoonheid creëren en ervaren. Onderdak, eten, kleding, medische zorg - het is allemaal nodig, maar schoonheid is wat ons menselijk maakt, dat zie je ook nu, in de coronacrisis. Neem het filmpje From us to you, met een uitvoering van Beethovens Ode aan de vreugde door het Rotterdams Philharmonisch Orkest dat al meer dan 2 miljoen keer is bekeken.’’