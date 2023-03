Arbeidsinspectie grijpt in bij bagageafhandelaars op Schiphol

,,Bij alle bagageafhandelaren worden onvoldoende maatregelen genomen om de fysieke belasting te verminderen”, meldt de Arbeidsinspectie dinsdag. Het gaat bijvoorbeeld om het ontbreken van geautomatiseerde systemen in bagagekelders. Ook zijn er niet altijd tilhulpen aanwezig, of wordt er niet op toegezien dat deze ook echt worden gebruikt door de werknemers.

,,Uit gesprekken met werknemers is onder andere gebleken dat de aangeboden tilhulpen in de praktijk niet voldoen of dat het gebruik ervan vertraging oplevert”, aldus de Arbeidsinspectie. Ook op de platforms, waar het laden en lossen van vliegtuigen plaatsvindt, wordt onvoldoende gebruik gemaakt van hulpmiddelen. ,,Daar is sprake van structurele fysieke overbelasting.”