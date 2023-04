Archeologen willen dat Vlaamse regering optreedt tegen ‘hobbyisten’ met metaaldetectoren

‘Verdachte commando Sil A. betrokken bij plannen om Ridouan Taghi te vinden in Dubai’

De commando die wordt verdacht van wapen- en drugshandel en door het Openbaar Ministerie wordt gelinkt aan het netwerk van Ridouan Taghi is volgens zijn advocaat in 2019 zelf betrokken geweest bij plannen om de topcrimineel uit te schakelen in Dubai. Taghi zat daar vóór zijn arrestatie ondergedoken.