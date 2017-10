Arie Slob wordt minister van Onderwijs

ADE Tien locaties voor wie geen zin heeft in een standaard Amsterdam Dance Event

12:05 Amsterdam Dance Event, dat vandaag van start is gegaan en 375.000 bezoekers verwacht, is zó veel meer dan een nachtje 'raven' in de Amsterdam Arena. Je kan dansen in een hijskraan, met slechts veertig man getuige zijn van een wereldberoemde dj in een piepklein keldertje, of de hele nacht doorhalen in een soort omgebouwde huiskamer in Amsterdam-Noord. Ga je liever borrelen in een oude mannensauna, ooit opgericht zodat homo’s een plek hadden om af te spreken? Het kan allemaal. Tien bijzondere ADE-locaties, om te voorkomen dat je niet in de massa verdwijnt.