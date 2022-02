Arie worstelde met geaardheid: 'Je leerde dat homoseksualiteit hetzelfde is als criminaliteit’

Honden produceren veel stikstof, maar niemand doet er wat aan: ‘Dan maar geen huizen bouwen’

Veel normaler dan met je hond door het park of bos wandelen wordt het niet. Maar wat veel baasjes niet door hebben is dat hun trouwe viervoeters behoorlijke schade aanrichten met hun poep en plas. Zo kan de hoeveelheid stikstof die de honden produceren funest zijn voor natuur in steden blijkt uit onderzoek. ,,We moeten de bosjes afsluiten voor honden.’’

