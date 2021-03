Armoede maakt weinig los, kinderen wel

Als het overheidsbeleid niet verandert, zal de armoede in Nederland met een kwart toenemen, zo stelt het SCP. En daar is de coronacrisis nog niet eens in meegenomen. Veel ophef is daar niet over, want armoede is geen sexy probleem. Je zorgverzekering niet kunnen betalen, levert geen instagramwaardig kiekje op. De hashtag #ikbenarm was nooit trending op Twitter. En de mededeling ‘ik heb de hele nacht wakker gelegen vanwege geldzorgen’ doet het niet leuk op feestjes. Armoede is schraal, eenzaam en vaak beschamend. Misschien wel door de alledaagsheid ervan.