Arnhemse (18) aangehouden voor opruiende berichten op social media

Ook aanhoudingen in Stein en Eindhoven

In het Limburgse Stein is een jongen van 16 jaar opgepakt. Via social media had hij opruiende berichten geplaatst, waarop hij werd aangehouden. Hij mocht na verhoor weer naar huis. Ook is een 30-jarige man uit Eindhoven opgepakt, die op sociale media had opgeroepen om te gaan rellen bij een winkelcentrum in die stad.



Een 17-jarige jongen uit Stede Broec is gisteravond aangehouden na rechercheonderzoek naar een WhatsApp-groep waarin hij bedreigingen tegen een politieagent zou hebben geuit. Ook riep hij op te gaan rellen in Enkhuizen. Een ander (21) uit deze groep is al eerder opgepakt en moet maandag verschijnen voor de rechter-commissaris.