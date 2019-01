Arnhemse terreurverdachten voor het eerst voor de rechter

Volgens de officier van justitie is Nederland ontsnapt aan een terreuractie met ‘tientallen slachtoffers’. Dat zei hij aan het begin van de rechtszitting: ,,De verdachten namen afscheid van vrienden. Deze verdachten waren op pad een aanslag te plegen, met tientallen slachtoffers. Nederland is aan een grote aanslag ontsnapt.”

Er was nooit concreet gevaar, stelt de officier, vanwege de infiltratie-actie. ,,Maar hoe anders had het kunnen lopen? Als het touwtje met de infiltranten was gebroken, dan hadden we misschien wel tientallen slachtoffers gehad.”

De infiltratie startte op 18 mei 2018, met een ambtsbericht van de AIVD: ‘Hardi N wil aanslag gaan plegen, met veel slachtoffers’. Toen zijn infiltranten contact gaan zoeken. Het eerste contact vond plaats op 5 juni in Arnhem.

400 agenten werden er op 27 september ingezet om de terreurverdachten op te pakken: in de regio Arnhem en bij een vakantiepark in Weert, Limburg. In een vakantiehuisje op dat park hadden vier verdachten net daarvoor wapentraining gehad en geoefend met het omhangen van bomvesten. Wat ze niet wisten, was dat de wapens onklaar waren gemaakt en de handelaren van wie ze de wapens en training zojuist hadden gekregen, eigenlijk politie-infiltranten waren.



Het huisje hing vol met afluisterapparatuur en camera’s. Toen de vier in een busje het park verlaten hadden, klapte de val en werden ze aangehouden. Drie anderen werden in huizen of in een park in de regio Arnhem aangehouden. Ook waren er huiszoekingen in Rotterdam en Vlaardingen, waar twee van de verdachten vanuit Arnhem naar toe waren verhuisd.

Bomgordels

Het gaat vandaag om een tussentijdse zitting, de zaak wordt nog niet inhoudelijk behandeld. Justitie verdenkt de groep ervan een aanslag te hebben willen plegen op een groot evenement, daar spraken ze in bijeenkomsten ook over. Ze zouden het doen met kalasjnikovs en bomgordels, ook wilden ze op een andere plek een bomauto laten ontploffen.



Alle verdachten komen oorspronkelijk uit de regio Arnhem, enkele verhuisden de afgelopen periode naar Rotterdam en Vlaardingen. De hoofdverdachte is Hardi N. (34) uit die stad. Hij werd al eerder veroordeeld voor een poging uit te reizen naar Syrië. Hij kreeg uiteindelijk een relatief lage straf om dat zijn deradicaliseringsproces goed leek te verlopen. Nu lijkt hij de spil in Nederlands grootste terreurplot in jaren.