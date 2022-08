Arno Koot (62) ging naar buurtfeest in plaats van naar opening van padelbanen, met een fatale afloop

De verslagenheid bij TOGB is groot na het overlijden van Arno Koot. Het erelid van de dorpsclub uit Berkel en Rodenrijs, een gewaardeerd vrijwilliger, kwam zaterdagavond op 62-jarige leeftijd om het leven bij het vrachtwagenongeval in Zuidzijde, een buurtschap van Nieuw-Beijerland.



Koot, geboren en getogen in Berkel, groeide op in een tuindersfamilie. Na zijn studie bedrijfskunde in Delft ging hij aan de slag bij de groenteveiling in Bleiswijk, die later opging in The Greenery.



Sinds drie jaar woonde hij in Nieuw-Beijerland. Die verhuizing betekende overigens niet dat Koot niet meer kwam bij de vereniging die hij jarenlang diende als zeer gerespecteerd vrijwilliger.